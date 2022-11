Les résultats de la nuit en NBA, celle du Utah Jazz

Raptors @ Hawks : 122-124 (après OT)

Magic @ Pacers : 113-114

Timberwolves @ Sixers : 112-109

Jazz @ Trail Blazers : 118-113

Spurs @ Clippers : 97-119

Le Jazz leader à l'Ouest !

- Après 18 matches, le Utah Jazz occupe bel et bien la tête de la Conférence Ouest ! La franchise de Salt Lake City s'est emparée de la première place en prenant le meilleur sur les Portland Trail Blazers (118-113). Sur cette partie, le Jazz a pu compter sur un trio solide avec Malik Beasley (29 points) inspiré en sortie de banc.

Comme depuis le début de la saison, Jordan Clarkson (28 points) et Lauri Markkanen (23 points, 10 rebonds) ont également répondu présents pour faire la différence. Malgré une maladresse globale (10/23 aux tirs), Clarkson a été déterminant avec 8 points de suite dans le money-time.

Si Anfernee Simons (23 points) a bien résisté pour les Blazers, Damian Lillard a raté son match : 13 points à seulement 2/14 aux tirs. Pour ne rien arranger, il a été contraint de sortie sur blessure. Avec encore des douleurs au mollet droit. Un problème récurrent sur cet exercice... A noter que Mike Conley a été également touché au genou après un contact.

AJ Griffin en bourreau des Raptors

- Dans un match particulièrement accroché, les Atlanta Hawks ont finalement dominé les Toronto Raptors (124-122, après OT). Pourtant en difficulté, les Hawks ont pu compter sur un excellent Trae Young (33 points, 12 passes décisives) pour obtenir la prolongation puis faire la différence.

Le héros de la soirée se nomme AJ Griffin (17 points). Le rookie a profité d'une passe de son leader pour marquer au buzzer et ainsi offrir la victoire aux siens. En face, le duo Scottie Barnes (28 points, 11 rebonds, 9 passes décisives) et OG Anunoby (27 points) a tout tenté, en vain. A noter, le chantier de Clint Capela (18 points, 14 rebonds) à l'intérieur pour Atlanta.

HAWKS OT BUZZER BEATER. WHAT A PLAY 🤯🔥 pic.twitter.com/7J0g40bb9S — Bleacher Report (@BleacherReport) November 20, 2022

- Trae Young a désormais l'habitude de se prendre la tête avec les équipes adverses. On se souvient notamment de "sa brouille" avec les fans des New York Knicks. Et cette fois-ci, le meneur des Hawks n'a pas hésité à chambrer les Raptors après la victoire des siens.

Trae trolled the Raptors bench after the game winner 🤣 pic.twitter.com/BdBxRT83HJ — Bleacher Report (@BleacherReport) November 20, 2022

Les Wolves ont joué avec le feu...

- Décidément, il n'y a rien de facile pour les Minnesota Timberwolves sur ce début de saison. Les hommes de Chris Finch ont dû batailler pour venir à bout de Philadelphia Sixers (112-109) pourtant très remaniés. Malgré sa maladresse (7/21 aux tirs), Anthony Edwards (25 points) a fait des différences.

Tout comme D'Angelo Russell (19 points), alors que le duo Rudy Gobert (8 points, 13 rebonds) - Karl-Anthony Towns (12 points) a été plus discret. En face, même sans James Harden, Tyrese Maxey et Tobias Harris, Joel Embiid (32 points, 9 rebonds) a fait de son mieux.

Grâce au Camerounais et à Shake Milton (27 points), Philadelphia a joué le coup à fond. Et les 76ers n'ont pas été loin de l'emporter. En tout cas, il s'agit du 3ème succès de suite des Wolves.

BIG TIME BUCKET 🐜 pic.twitter.com/y8RCihAnkW — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 20, 2022

Les Pacers sur le fil, les Clippers en balade

- Dans une autre rencontre accrochée, les Indiana Pacers se sont imposés contre l'Orlando Magic (114-113). Malgré les efforts de Franz Wagner (29 points) et de Mo Bamba (21 points, 9 rebonds), les Floridiens ont perdu sur le fil.

Sur une série de 4 victoires consécutives, Indiana a encore pu compter sur un Tyrese Haliburton (22 points, 14 passes décisives) inspiré. Dans son sillage, l'intérieur Myles Turner (20 points, 11 rebonds) a encore été solide. En l'utilisant plus de 26 minutes, Indiana a toujours gagné cette saison...

- Enfin, les Los Angeles Clippers n'ont pas forcé face aux San Antonio Spurs (119-97). Avec un écart construit dès le premier quart-temps, les Californiens se sont envolés grâce à Norman Powell (26 points), Paul George (21 points) et Reggie Jackson (20 points).

Avec un temps de jeu limité (22 minutes), Kawhi Leonard a affiché une belle propreté : 11 points (à 5/8 aux tirs) et 4 passes décisives. Pour les Texans, Jakob Poeltl (20 points, 8 rebonds) était un peu trop seul.

