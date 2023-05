“Je ne les appelle pas des role players, mais des coéquipiers”, Jimmy Butler est un vrai leader

Avant d'être une superstar, Jimmy Butler est un leader d'exception. On a pu voir ces dernières années que certains grands noms de la ligue n'hésitaient pas à jeter quelques camarades sous les roues du bus plutôt que de verser dans l'auto-critique. Butler, qui va disputer ses deuxièmes Finales NBA cette semaine contre Denver, a une estime gigantesque pour ses camarades, même s'ils n'ont pas forcément un CV clinquant et ont galéré pour se faire une place en NBA.

Sa réponse à la question d'un journaliste sur les performances des "role players" du Heat illustre parfaitement l'état d'esprit qui l'anime et qui explique en partie pourquoi il est adoré à Miami.

"Je ne les appelle pas des role players. Je les appelle des coéquipiers. Le rôle qu'ils ont eu a varié selon les jours, surtout avec le nombre de matches que j'ai manqués cette saison et les jours sans qu'on a pu avoir. On a des sacrés joueurs, des vrais joueurs de basket. Ils sont capables de scorer, de défendre, de faire des passes et de nous faire gagner des matches".

C'est justement grâce à cette considération et cette confiance qu'ils ressentent aussi bien chez Jimmy Butler que chez leur coach Erik Spoelstra, que les Caleb Martin, Gabe Vincent et consorts arrivent à jouer à un tel niveau de performance et à être épanouis comme nulle part ailleurs.

Jimmy Butler va devoir leur transmettre encore un peu plus de confiance au vu du défi qui s'annonce face à Denver. Le game 1 aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h30 du matin.

