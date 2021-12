« Je veux être un génie du basket, comme Nikola Jokic »

Le plus beau compliment, ou en tout cas le plus juste et pertinent, que l'on a pu entendre sur Nikola Jokic récemment ne vient pas d'un coéquipier ou d'un coach du Serbe. Il est arrivé de la bouche de John Collins, l'intérieur des Atlanta Hawks, au moment de répondre à une question de JJ Redick dans le podcast The Old Man and the Three dont il était l'invité.

Redick a demandé à Collins quel joueur de basket il s'imaginait devenir d'ici 3 à 5 ans. La réponse de l'intéressé vaut le détour.

"L'un des joueurs que je préfère regarder jouer est Nikola Jokic, en raison de sa patience. Je ne dis pas que je veux être Jokic, mais je veux être capable de jouer avec cette patience. Je veux avoir cette sensation et cette vibe en ce qui concerne mon jeu. Je veux avoir vu les choses avant qu'elles n'arrivent, lire le jeu à un niveau très élevé. En étant naturel, je peux courir partout et dunker, rentrer des tirs ouverts, avoir de l'instinct. Tout ça, c'est très bien. Mais je veux être un génie du basket. Comprendre le jeu. Peu importe à quoi cela ressemble, c'est ce que je veux. Je veux faire la bonne lecture à chaque coup et aider mon équipe à gagner de cette manière".

C'est très beau et en même temps très probablement utopique que d'avoir ce rêve-là. Nikola Jokic est un joueur assez unique et s'approcher de son niveau et de sa manière d'aborder le basket semble extrêmement compliqué. Bravo quand même à John Collins d'avoir cette analyse-là et cette envie de ressembler à un joueur pas si souvent pris pour modèle en comparaison de joueurs avec des qualités athlétiques plus proches de celles de Collins.

