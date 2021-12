Nikola Jokic twerke au coup d’envoi et fait craquer l’arbitre

En plus d'être un joueur fabuleux, Nikola Jokic sait ne pas trop se prendre au sérieux sur un terrain de basket. Le Joker a bien porté son surnom dimanche, au moment du coup d'envoi du match finalement remporté par les Denver Nuggets contre les Los Angeles Clippers.

Le MVP en titre, auteur d'une partie monstrueuse (26 points, 22 rebonds, 8 passes), s'est distingué au moment de l'entre-deux avec Ivica Zubac. Au taquet, Jokic attendait tellement le lancer de l'arbitre Bill Kennedy qu'il en a secoué son arrière-train façon twerk. Kennedy a été tellement décontenancé qu'il en a explosé de rire et a dû recommencer la procédure.

great moment to start this game in LA: Jokic tries to time the tipoff, but Bill Kennedy doesn’t throw it in the air so he ends up just standing there and twerking.

Bill Kennedy needs a second to laugh before resuming. pic.twitter.com/MBdjAtsrYZ

— Rob Perez (@WorldWideWob) December 27, 2021