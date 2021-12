Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Heat : 83-93

Raptors @ Cavs : 99-144

Sixers @ Wizards : 117-96

Grizzlies @ Kings : 127-102

Pelicans @ Thunder : 112-117

Pistons @ Spurs : 109-144

Pacers @ Bulls : 105-113

Nuggets @ Clippers : 103-100

Jokic porte Denver et imite Barkley

- Nikola Jokic n'a pas l'intention d'abdiquer, que ce soit au sujet de son trône de MVP, ou d'une qualification directe en playoffs pour les Nuggets. Le Serbe a porté Denver sur ses larges épaules cette nuit pour éviter à son équipe une troisième défaite de suite. Les Nuggets ont pourtant dilapidé 19 points d'avance sur le parquet des Clippers, avant que le talent du Joker, notamment, ne leur permettre d'afficher un bilan à l'équilibre à l'approche du réveillon.

Jokic a été tout simplement énorme, compilant 26 points, 22 rebonds (record personnel égalé), 8 passes, 2 interceptions et 2 contres. Surtout, le big man du Colorado a rentré les deux lancers les plus cruciaux du match dans les dernières secondes, alors que Luke Kennard venait de ramener Los Angeles à 1 point.

The reigning #KiaMVP Nikola Jokic puts up a HUGE double-double to power the @nuggets to the win 🃏 26 PTS | 22 REB | 8 AST | 2 STL | 2 BLK pic.twitter.com/I83er5mfpQ — NBA (@NBA) December 27, 2021

Histoire de rappeler que Nikola Jokic n'est pas un joueur normal, on peut noter qu'il est le premier joueur depuis Charles Barkley en 1988 à sortir deux matches de suite avec au moins 25 points, 20 rebonds et 5 passes au compteur.

- Les défenseurs sont tellement habitués à voir Nicolas Batum shooter et marquer dans le corner que lorsque le capitaine des Bleus décide de faire autre chose, ça donne ce genre de trucs sympathiques.

Nicolas Batum gets around Nikola Jokic for the big finish #NBA12.26.21# pic.twitter.com/fbMJuxLHt2 — NBA BASKETBALL (@DejoseMark) December 27, 2021

Fin de série pour NOLA, Ingram blessé

- Le Thunder a mis fin à la plus longue série de victoires en cours en NBA : celle des Pelicans, qui restaient sur quatre succès de suite. Shai Gilgeous-Alexander s'est occupé de ça avec 31 points, 5 passes et 3 contres, bien aidé par le rookie Aaron Wiggins (aucun lien avec Andrew), dont les 24 points à 8/10 ont été précieux. Il fallait bien un peu de renfort dans le secteur arrière, pour éclipser le 0/8 de Josh Giddey, qui s'est rattrapé en distribuant 10 passes et en prenant 10 rebonds.

La perte de Brandon Ingram, souffrant au niveau du tendon d'Achille, après 9 minutes de jeu, a évidemment handicapé NOLA.

Welcome to The Shai Show 🌩@shaiglalex puts up 28 PTS, 5 AST and 3 BLK to lead the way in the @okcthunder win! pic.twitter.com/EDEjpEnVoo — NBA (@NBA) December 27, 2021

Le soir de Yurtseven

- L'hécatombe généralisée en NBA permet à certains joueurs de se montrer au-delà de toute espérance. A Miami, c'est Omer Yurtseven, titulaire pour la première fois de sa carrière, qui a brillé le plus dans un derby floridien low-cost face au Magic. Le Turc a inscrit 16 points et pris 15 rebonds, marquant le coup pour le retour de Jimmy Butler (17 pts), qui avait manqué 12 des 13 derniers matches du Heat.

Have a day big man!@OmerYurtseven5 had a career game with 16 pts & 15 rebs in his first start 💪 pic.twitter.com/YL9K0vo7jc — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 26, 2021

Cleveland met une rouste à Toronto

- Toronto n'avait jamais perdu de plus de 17 points cette saison. Il fallait bien que ça arrive et c'est arrivé avec fracas. Décimés par ce que l'on sait, les Raptors ont pris une énorme danse à Cleveland, avec une défaite de 45 points. Kevin Love (22 pts) et Ricky Rubio (16 pts, 6 pds) étaient titulaires ensemble en souvenir du bon vieux temps à Minneapolis et ont été épaules par Lauri Markkanen (20 pts) et Darius Garland (22 pts, 8 pds).

C'était un peu Yuta Watanabe contre Cleveland, puisque le Japonais a fini meilleur marqueur (26 pts) et rebondeur (13) de son équipe.

- Après un démarrage poussif, les Sixers ont repris du poil de la bête pour dominer Washington dans la capitale fédérale. Joel Embiid a festoyé sur le dos des intérieurs des Wizards et a compilé 36 points et 13 rebonds à 12/17, tout en prenant le soin d'énerver et de faire expulser Montrezl Harrell, qui a mis un peu de temps à quitter le parquet tant l'envie de casser les dents de la star de Philly semblait le démanger.

Joel Embiid and Montrezl Harrell were going at it 👀 Harrell is now outta there after picking up his second tech. pic.twitter.com/WLqGsa9xig — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) December 27, 2021

Morant n'a plus la poisse

- Un gros run (24-5) dans le 3e quart-temps et l'adresse diabolique de Desmond Bane (28 points à 11/19) ont permis aux Grizzlies de prendre le dessus sur Sacramento et de reprendre goût à la victoire après trois défaites de suite. Ja Morant (18 pts, 9 pds, 7 rbds) avait aussi besoin de ça pour son moral, lui qui avait un peu l'impression d'être un chat noir depuis son retour de blessure.

Killian Tillie a joué 27 minutes en sortie de banc et, à défaut d'être très productif (4 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre), a participé à de bonnes séquences de Memphis pour finir avec un différentiel de +17.

LaVine réussit son retour, San Antonio allume les Pistons

- Zach LaVine n'a pas trop blagué pour son retour du protocole Covid. L'arrière All-Star des Bulls a claqué 32 points et 5 passes à 12/18 pour aider Chicago à contrôler les débats contre les Pacers et signer une troisième victoire consécutive. Le double-double de Nikola Vucevic (16 pts, 15 rbds) et les 24 pts de DeMar DeRozan ont aussi permis à la bande à Billy Donovan de rester au contact des Nets, toujours leaders de l'Est avec deux victoires et un match disputé de plus au compteur.

- Avec une grosse partie de leurs titulaires habituels en protocole Covid, les Pistons n'avaient que peu de chances de perturber les Spurs. San Antonio a même profité de l'occasion pour battre son record de points sur un match cette saison (144). Keldon Johnson (27 pts) a été l'artilleur principal côté texan, pour offrir à son équipe une troisième victoire de rang pour grimper au 10e rang dans la Conférence Ouest.