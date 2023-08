Jeff Teague remet ça : pourquoi il met Harden devant Wade dans un classement all-time

Jeff Teague ne regrette pas ses propos. Pour lui, James Harden est plus fort que Dwyane Wade.

Jeff Teague avait fait réagir il y a quelques jours, en expliquant que selon lui James Harden était à ranger devant Dwyane Wade dans le classement all-time des postes 2. Son argument principal : Harden a été meilleur que Wade dans le registre de franchise player sans superstar à ses côtés. Dans une interview accordée à Complex Sports, Teague a réaffirmé sa position, tout en précisant ses propos pour faire comprendre qu'il n'entendait pas manquer de respect à Dwyane Wade.

"Je suis partial envers James Harden parce qu'il était dans ma classe de Draft et que j'ai joué contre lui. J'ai aussi affronté D-wade, mais je me souviens que quand James était James, il vous mettait 30 points, 8 passes, 11 rebonds. D-Wade, c'était du 36 et 5. James a fait des saisons à 34 ou 36 points de moyenne, c'est fou !

Je pense juste que les gens ne respectent pas assez James. Ils font comme si j'avais dit que D-Wade était un clochard ou quelque chose comme ça. D-Wade est l'un des plus grands, mais James est tout là haut aussi. Il n'a juste pas les bagues pour le prouver, mais les bagues ne comptent pas à mes yeux. Quand je vais au playground, je vois des gamins jouer comme James Harden. Je ne les vois pas jouer comme D-Wade, en tout cas pas aujourd'hui".

Jeff Teague a également donné son top 5 all-time des shooting guards. Sans donner d'ordre à proprement parler, voici les noms qu'il a cités : Michael Jordan, Kobe Bryant, James Harden, Dwyane Wade et "peut-être" Ray Allen.

"James Harden est au-dessus de Dwyane Wade", selon Jeff Teague