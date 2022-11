Jerami Grant fait danser Zion sur l’action de la nuit

Zion Williamson a passé une soirée injuste. Non seulement il s'est décarcassé un peu tout seul (29 points) face à Portland, mais il s'est en plus retrouvé du mauvais côté de la plus belle action de la nuit. Alors qu'il tentait de défendre sur Jerami Grant, Zion a été effacé sur un superbe dribble de l'ailier des Blazers et contraint d'observer l'ancien ailier de Syracuse driver jusqu'au dunk. Il y a des soirs comme ça...

Ci-dessous, l'action sous deux angles de caméra différents.

Jerami Grant loses the defender on the cross and comes flying down the lane!

The @trailblazers lead late in Q4 on the NBA App

📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/FoWy0Etmol

— NBA (@NBA) November 11, 2022