Jeremy Lin a 34 ans, le documentaire sur la Linsanity est toujours aussi fou

On ne reverra sans doute jamais plus quelque chose comme la Linsanity. Jeremy Lin, qui fête ses 34 ans aujourd'hui, avait pris New York et la NBA d'assaut l'espace de quelques mois lors de la saison 2011-2012. Le récit fou de l'ascension la plus improbable et météorique de l'histoire de la ligue est racontée dans ce superbe documentaire disponible ci-dessous en intégralité et uniquement en anglais.

On y retrouve ses débuts, son parcours atypique et la manière encore plus improbable avec laquelle il a fait son trou et déclenché une hystérie comme New York n'en a plus connu depuis.