Le rookie des Spurs met une grosse cartouche à Russell Westbrook

Même les rookies qui n'ont pas encore joué le moindre match en NBA se payent Russell Westbrook. Jeremy Sochan a sorti la punchline du mois de juillet lors d'un jeu en compagnie de son nouveau coéquipier Malaki Branham. Ce dernier devait lui faire deviner des mots en donnant des indices, comme au Times Up. Pour "triple-double", Branham a donc lancé un "Westbrook en fait plein" en pensant mettre son partenaire sur la bonne piste. Sauf que Sochan a répondu du tac au tac... "des briques". Bim.

Listen to the first thing that came to Jeremy Sochan’s mind when he heard “Russel Westbrook” 😅

(via bleacherreport/IG) pic.twitter.com/zyFmV9DVPW

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 17, 2022