Quand Jerry West parle, on l'écoute. Et encore plus quand c'est pour dire des choses intéressantes sur Victor Wembanyama.

Jerry West a beau avoir 85 ans, il fait toujours partie des voix et des avis auxquels on se fie le plus en NBA. Invité du Rich Eisen Show, le légendaire joueur et dirigeant a donné son avis sur Victor Wembanyama. Là où d'autres anciennes gloires américaines - exemple : Tim Hardaway - se sont montrées prudentes et parfois sceptiques, West n'a pas caché qu'il était séduit pas le Français et a expliqué pourquoi.

"Victor Wembanyama est l'un de ces joueurs dont on sent qu'il sera emblématique. Il est très talentueux, il peut courir, shooter à 3 points... Mais son meilleur atout en début de carrière selon moi, ce sera sa capacité à contrer des tirs. Pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, il est spectaculaire.

L'autre chose, c'est que si vous mettez un micro devant lui, il est fantastique. Il est plus qu'un joueur de basket. C'est quelqu'un qui va apporter une autre voix positive à la NBA. Je l'ai vu lors de son premier match de Summer League et il n'a pas joué à la hauteur des attentes, comme tous les gamins de cet âge. Mais après le match, il était à la télé en train de dire : 'ce n'était pas mon meilleur match, mais je pense que je serai meilleur au fur et à mesure'.

Je l'ai trouvé tellement maîtrisé et calme... C'est ce dont la NBA a besoin. Une nouvelle voix pour remplacer celles qui sont là depuis des années".

En d'autres temps, lorsqu'il était à la tête d'une franchise, Jerry West aurait sans doute fait des pieds et des mains pour recruter Victor Wembanyama. Et le pire, c'est qu'il aurait probablement trouvé le moyen d'y parvenir...

