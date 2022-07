Les Jeux olympiques de basket 2024 passeront par Lille

Malgré les protestations des joueurs et de la FIBA, le tour préliminaire des Jeux olympiques de basket 2024 se tiendra à Lille.

Les craintes d’Evan Fournier et de la FIBA se matérialisent. Les organisateurs ont annoncé que le tour préliminaire des Jeux olympiques de basket se tiendrait à Lille. Un coup dur pour l’équipe de France, qui espérait rester à Paris.

Tandis que la phase finale se déroulera à Bercy, le premier tour sera bel et bien dans les Hauts-de-France, confirme l’AFP. Stephen Curry et les autres stars de la NBA joueront ainsi au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Asq. Une option à laquelle la fédération internationale et plusieurs athlètes s’opposaient.

La salle, qui a déjà accueilli de grands événements tels que l’EuroBasket de 2015, sera adaptée à l’occasion. Là n’est pas le problème. Seulement, les acteurs du basket espéraient pouvoir rester à Paris pour les jeux de… Paris. Vice-champions olympiques à Tokyo, les Bleus nourrissent d’immenses ambitions pour 2024 et attendaient davantage de reconnaissance de la part de l’institution.

La décision du Comité d’organisation fait suite à plusieurs mois de débat. Fin mars, les épreuves de basket devaient se tenir à la Porte de Versailles, à Paris. Le Parc des Expositions, qui a accueilli le salon de l’agriculture peu de temps avant, manquait de standing et de proximité avec le centre. Le plafond était par ailleurs trop bas pour installer un jumbotron, ce qui aurait compliqué l’expérience des spectateurs. Ce choix avait ainsi suscité l’indignation générale des joueurs, essentiellement Fournier.

Déplacer le basket à Lille n’apaisera certainement pas les tensions. Loin de là. Il semblerait toutefois que la décision soit définitive, bien qu’elle doive encore être confirmée par le Comité international olympique.

