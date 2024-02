Jimmy Butler agacé par son expulsion pour un accrochage

Il y avait de la tension entre le Miami Heat et les New Orleans Pelicans (106-95) la nuit dernière. Au début du 4ème quart-temps, les arbitres ont ainsi expulsé Jimmy Butler, Naji Marshall, Jose Alvarado et Thomas Bryant au terme d'un accrochage.

Le début de l'embrouille ? Une faute de Kevin Love sur Zion Williamson. Problème, la chute de l'intérieur des Pelicans, pourtant retenu par son adversaire, a été perçu comme spectaculaire par Marshall. Pour défendre son coéquipier, ce dernier a donc poussé Love.

Sans surprise, Butler n'a pas apprécié et l'a repoussé. Alors que la tension montait entre les deux hommes, Marshall a attrapé au cou le leader du Heat, furieux et prêt à en découdre. Si les joueurs et la sécurité ont empêché une confrontation, l'embrouille a continué entre Alvarado et Bryant, qui ont échangé des coups.

"Je ne pense pas que j'aurais dû être exclu du jeu. Zion savait qu'il n'aurait pas dû faire ça... Puis Marshall est arrivé et a mis la main sur K-Love et c'est comme ça que ça a dégénéré. Nous les battrons la prochaine fois. Nous sommes tout simplement une meilleure équipe", a déjà promis Jimmy Butler, agacé.

Si la NBA pourrait sévir avec des sanctions attendues, le prochain match entre les deux formations, le 22 mars, promet déjà beaucoup !

Hoop Culture Vol.16 : Wembanyama, Butler, Jokic, Hus Kingpin… ceux qui nous ont marqués en 2023