Jimmy Butler annonce la couleur : agressivité au maximum

Seulement deux lancer-francs tentés sur l'ensemble d'un match. Il s'agit tout simplement d'un record dans l'histoire des Playoffs. Le Miami Heat a sérieusement manqué d'agressivité sur le Game 1 des Finales NBA face aux Denver Nuggets (0-1). Un vrai souci pour Jimmy Butler et ses partenaires.

Juste après la rencontre, le leader floridien a d'ailleurs rapidement constaté ce problème. Et pour le Game 2 la nuit prochaine, les hommes d'Erik Spoelstra vont devoir afficher une autre mentalité pour rivaliser.

De son côté, Butler a déjà annoncé la couleur.

"Il faut attaquer et attaquer tout le monde, pas seulement une personne. Je dois faire un meilleur travail pour créer de l'aide, sur un ou deux gars, et défendre sur mon adversaire, sinon je dois finir au rebond, faire des tirs.

Mais nous avons manqué beaucoup de choses, et nous serons meilleurs dans le Game 2. Au final, c'est comme ça, nous allons l'analyser et apprendre de ça, et nous serons de retour pour faire mieux", a assuré Jimmy Butler face à la presse.

Malgré un premier match compliqué, le Heat a bien évidemment des ressources pour réagir. Et effectivement, l'agressivité est l'une des clés. A Jimmy Butler de montrer la voie à suivre.

