Jimmy Butler : “Cette année est la nôtre !”

Depuis le début de ces Playoffs, le Miami Heat déjoue les pronostics. Après les Milwaukee Bucks (1-4), les New York Knicks (2-4) ont subi la loi de Jimmy Butler et de ses coéquipiers. Et désormais, les Floridiens vont défier les Boston Celtics lors des Finales de la Conférence Est.

Sur le papier, les hommes d'Erik Spoelstra ne seront pas les favoris de cette affiche. Malgré de l'irrégularité, les Celtics ont de belles certitudes. Et avec l'avantage du terrain, la franchise du Massachussetts a un bel atout.

Et pourtant, de son côté, Butler ne tremble pas. Au contraire, face à la presse, le leader du Heat a affiché une énorme assurance.

"Le Heat capable de gagner le titre ? Si je l'ai dit, c'est que je le pensais. Comme chaque année où je dis que nous allons gagner un championnat, je le pense vraiment. Cette année est la nôtre. Nous allons aborder ce premier match et faire ce que nous sommes censés faire.

C'est-à-dire être les premiers à obtenir 4 victoires. Nous en sommes tout à fait capables. Nous avons assez de forces... Je crois en nos chances, comme tout le monde dans cette organisation", a clamé Jimmy Butler.

Sur cette campagne, le Heat ne doute pas. Et peu importe l'adversaire, ils sont animés par cette confiance de tous les instants. Au point de renverser les Celtics ? Jimmy Butler en a bien l'intention !

Jusqu’où Jimmy Butler peut-il emmener ce Heat ?