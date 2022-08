Jimmy Butler et Bam Adebayo, le Heat reste inflexible sur ses intouchables

Le Miami Heat se retrouve au centre de nombreuses rumeurs sur cette intersaison. C'est simple, la franchise floridienne a été associée aux deux dossiers majeurs de l'été : Kevin Durant et Donovan Mitchell. L'objectif pour Pat Riley ? Parvenir à former un Big Three avec Jimmy Butler et Bam Adebayo.

Mais justement, pour obtenir l'ailier des Brooklyn Nets ou l'arrière du Utah Jazz, certains observateurs se demandent si le Heat peut éventuellement sacrifier l'une de ses deux stars. Jusqu'à maintenant, Butler et Adebayo avaient, sans surprise, le statut d'intouchables.

Et d'après les informations du Miami Herald, la position des dirigeants n'a pas évolué. Malgré une envie forte de réaliser un mouvement majeur, Miami juge les deux hommes indispensables. Ainsi, la meilleure proposition du Heat se fera uniquement autour de Tyler Herro.

Autant le dire tout de suite, pour Durant, ça ne sera très probablement pas suffisant. Pour Mitchell, il faudra voir la concurrence et les picks proposés. Car si le Heat parvient à récupérer de nombreux choix de Draft, le Jazz peut éventuellement ouvrir la porte.

Malgré de grosses ambitions, Miami se retrouve en tout cas confronté à deux cas particulièrement complexes à boucler.

Jimmy Butler n’a toujours pas digéré l’échec en Playoffs…