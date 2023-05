Jimmy Butler blessé, pourra-t-il rester lui-même ?

Des sueurs froides ont parcouru le corps des fans du Heat dimanche, à 5 minutes de la fin du game 1 remporté contre les Knicks. Sur un drive défendu par Josh Hart, auteur d'un "tacle" involontaire, Jimmy Butler s'est tordu la cheville et a clairement semblé en souffrance.

La blessure du héros de la série contre Milwaukee ne l'a pas empêché de rejouer après, ni d'aider Miami à gagner ce match. C'est plus pour la suite que l'on peut légitimement s'inquiéter un peu. Butler serrera les dents, comme il l'a fait dans la fin de partie, ça ne fait aucun doute. On connait le bonhomme. Mais pourra-t-il seulement donner 100% de ce qu'il a en lui, que ce soit dans cette série abordable face à New York ou plus tard, si le Heat a la chance d'atteindre la finale de Conférence ?

Butler ankle roll, Spoelstra appropriate reaction. 😱 pic.twitter.com/1QjUjk7PXE — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) April 30, 2023

Après sa blessure, Jimmy Butler n'a pris qu'un seul tir et il boîtait très visiblement sur et en dehors du terrain.

"On ne sait jamais avec les entorses de la cheville. Je ne sais même pas si on en saura plus demain, on va devoir attendre. Il faudra faire preuve de patience", a simplement déclaré Erik Spoelstra à ce sujet.

Sur le coup, Spoelstra n'était pas du tout serein, comme en témoigne sa réaction après la chute de son joueur. Pas besoin d'être expert en lecture labiale pour comprendre ce qu'a dit le coach de Miami.

Spo says “f*ck” after seeing Jimmy get hurt pic.twitter.com/2aMTLpJU88 — NBACentral (@TheNBACentral) April 30, 2023

