Jimmy Butler est prêt à jouer 48 minutes et sait que Miami va gagner

Jimmy Butler ne se soucie pas de sa blessure à la cheville et est certain que le Heat écartera New York au game 6.

Jimmy Butler est absolument persuadé que la défaite du Heat dans le game 5 à New York n'est qu'un léger contretemps avant la qualification pour la finale de Conférence. Il est vrai que Miami mène 3-2 et s'apprête à recevoir les Knicks pour entériner une qualification que personne ou presque n'attendait il y a encore quelques semaines. Bien que diminué par une blessure à la cheville, Butler est d'une sérénité absolue et est même prêt à tirer sur la corde physiquement si la situation l'exige.

"Le game 6 va nécessiter que l'on donne tout ce que l'on a pendant 48 minutes et peut-être même plus. Si Spo me dit de jouer les 48 minutes, je le ferai et on gagnera", a expliqué l'arrière All-Star devant les médias.

Depuis le début des playoffs, Jimmy Butler tourne à 31.9 points, 6.5 rebonds et 5.6 passes de moyenne à 55%. On comprend pourquoi il est aussi confiant dans ses capacités et celles de son équipe à écarter New York du chemin. Pour rappel, Butler a été sélectionné dans la All-NBA Second Team, en compagnie de Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Stephen Curry et Jaylen Brown.

Jalen Brunson, superhéros des New York Knicks