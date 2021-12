Jimmy Butler et Bam Adebayo forfaits, le Heat va souffrir en décembre

Le Miami Heat va devoir jouer un moment sans ses meilleurs joueurs, Jimmy Butler et Bam Adebayo, tous les deux à l’infirmerie.

Le Miami Heat a déjà montré sa capacité à gêner les meilleures équipes de la ligue depuis le début de la saison. Quand est elle est au complet, cette armada peut faire peur. Mais c’est justement toute la question : les Floridiens évolueront ils vraiment à pleine puissance ? Les bobos se multiplient à South Beach depuis quelques semaines. Et ils concernent les meilleurs joueurs de l’effectif : Jimmy Butler et Bam Adebayo.

Le premier a même aggravé un pépin physique déjà présent. Il s’est refait mal au coccyx en tombant lors de la défaite contre les Memphis Grizzlies lundi dernier. Pour l’instant, les médecins du Heat vont prendre le temps de passer des examens complémentaires auprès de l’arrière All-Star. Il pourrait encore manquer quelques matches.

En revanche, c’est plus compliqué pour Bam Adebayo. Le pivot a carrément été opéré. En effet, il souffre d’une blessure au ligament du pouce. Il devrait manquer quatre à six semaines. La franchise devra donc tenir le coup avec Kyle Lowry, Tyler Herro et compagnie. C’est dans ses cordes. De toute façon, la saison ne commence réellement qu’au moment des playoffs pour Miami. Mais encore faut-il y arriver en bonne santé.