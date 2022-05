Jimmy Butler stoppé par son genou, mais rapidement de retour ?

Le Miami Heat a eu une belle réaction. Après un Game 2 totalement raté, les Floridiens ont réagi sur le terrain des Boston Celtics (109-103) lors du Game 3 des Finales de la Conférence Est. Et pourtant, cette équipe a dû composer sans son leader en seconde période : Jimmy Butler.

Diminué par des douleurs au genou, l'ailier n'a pas été en mesure de revenir des vestiaires. Il s'agit d'un problème connu par l'ancien joueur des Chicago Bulls depuis le début des Playoffs. Il avait notamment raté le Game 5 du premier tour contre les Atlanta Hawks.

Pour autant, son entraîneur Erik Spoelstra ne semble pas trop inquiet.

"Il n'avait pas son explosivité normale. Il a été capable de gérer cela. Je pense que les deux prochains jours seront très importants, évidemment. A la mi-temps, ce sont ainsi les entraîneurs qui ont pris la décision.

J'ai l'impression que nous avons souvent été dans cette situation avec certains de nos joueurs. Nous devons donc presque les retenir. Nous comprenons et nous aimons ce qu'il y a en eux, leur façon d'être. Mais nous ne voulons pas non plus être irresponsables", a ainsi fait savoir le coach du Heat face à la presse.