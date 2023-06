Jimmy Butler explique ce que ça représenterait de gagner un titre

Parti de nulle part ou presque, Jimmy Butler est désormais l’une des superstars les plus improbables de la ligue. Du moins dans son parcours et son ascension jusqu’à ce statut. Il est passé de joueur de devoir à All-Star et c’est maintenant l’un des meilleurs basketteurs de la ligue en playoffs. Son Miami Heat est en ballotage défavorable, mené 1-2 par les Denver Nuggets, mais les Floridiens peuvent encore croire au sacre. Ce qui signifierait énormément pour son maître à jouer.

« Ça représenterait tout », avoue l'intéressé. « C’est pourquoi nous jouons tous. Bon, j’ai menti, pas tous mais c’est pourquoi la plupart d’entre nous joue. Ici, tout le monde est là pour gagner un titre. On est tous concentré là-dessus. Nous mettions tellement d'énergie à gagner et à jouer les uns pour les autres que si nous le faisons ensemble, nous pouvons célébrer cela ensemble, nous sommes comme, je ne connais pas le mot, gravés, nous avons laissé notre marque dans l'histoire ensemble pour toujours. »

Jimmy Butler va tout donner, ça c’est une certitude. Ce serait évidemment cruel pour lui de passer près du trophée après avoir déjà échoué en 2020. Mais le Heat va se battre jusqu’au bout. Ensemble.

Jimmy Butler obsédé par le titre, sa punchline avec son père !