Jimmy Butler, l’héritier de la “Mamba Mentality” de Kobe Bryant ?

On ne cesse de parler, en NBA, de la « Mamba Mentality ». La philosophie de Kobe Bryant a inspiré de nombreux joueurs dans la ligue, et beaucoup sont décrits comme son héritier. Mais selon Andre Iguodala, c’est Jimmy Butler qui se rapproche le plus de la légende des Lakers sur ce plan.

« Il est probablement le plus proche que j’aie vu de Kobe Bryant avec cette mentalité. Jimmy va trouver un moyen pour nous faire gagner. Je n’ai jamais vu une telle détermination. Je pense qu’il a une détermination à la Kobe Bryant. Il a la volonté de gagner », a expliqué le quadruple champion NBA, lors d’une récente apparition dans le podcast Gil’s Arena.

« Vous réfléchissez toujours et vous vous dites : “Comment Jimmy Butler y arrive-t-il ? Il ne peut pas tirer à trois points, il ne peut pas aller à gauche.” Pour tout ce qu’ils disent à propos de lui, Jimmy a trouvé une solution. Je l’ai vu dribbler à gauche avec sa main droite et pull up à trois points contre les Bucks cette année. Il était fou », a-t-il raconté.

"He's probably the closest that I've seen to Kobe Bryant with that mentality of just man, Jimmy will figure out a way for us to win. I've never seen a will like that."

Andre Iguodala on Jimmy Butler

(via @GilsArenaShow)pic.twitter.com/AeCSDjLCnN

— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 18, 2023