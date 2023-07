Jimmy Butler va gagner le titre avec Miami et y finir sa carrière, vous êtes prévenus

Jimmy Butler est actuellement en Chine pour une tournée estivale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la défaite contre Denver lors des dernières Finales NBA n'a absolument pas privé la star du Miami Heat de son appétit et de son ambition. Interrogé par CBV sur ses objectifs de la saison prochaine, Butler a été clair et va probablement exciter les fans floridiens.

"Je crois de tout mon coeur que nous allons gagner, que je vais gagner, un titre avec le Miami Heat. Je ne prévois pas de jouer pour une autre équipe en NBA après le Heat.

Je sais qu'on est capables de le faire. Avec l'équipe que Coach Pat et Coach Spo vont mettre autour de moi et de mes coéquipiers, tout ira bien et on aura encore cette opportunité. Cette année sera notre année, je le crois vraiment.

On sait ce qu'il faut faire pour atteindre ce niveau et on doir réussir à passer l'obstacle. Je vais être meilleur et on sera meilleurs. La prochaine fois que je viendrai vous parler ici, je serai un champion NBA".

Cette assurance et cette détermination à atteindre son but et celui de ses coéquipiers, c'est aussi ce qui fait la force de Jimmy Butler. Ce ne serait pas la première fois qu'il annonce quelque chose d'un peu audacieux et que celle-ci se produit. Après tout, après avoir disputé (et perdu) deux Finales NBA en 2020 et 2023, l'ancien joueur des Bulls, des Wolves et des Sixers connaît le chemin et a sans doute tiré des leçons de ces deux échecs où Miami avait à chaque fois le statut d'outsider.

L'interview complète de Jimmy Butler

