L'annonce de la tenue du 1er tour du tournoi olympique de basket dans un hall du Parc des Expositions de la Porte de Versailles avait fait polémique la semaine dernière. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 a rapidement cédé à la grogne. La FIBA a donné son accord aux organisateurs pour un changement de lien, confirmant les informations dévoilées par L'Equipe à la mi-journée.

A priori, les rencontres du 1er tour seront relocalisées Porte de la Chapelle, dans l'Arena en construction qui devait initialement héberger les compétions de badminton et de gymnastique rythmique. La salle comporte 8 000 places et aucune contre-indication n'est à prévoir en termes de hauteur de plafond... Pas de changement évidemment pour la suite, puisque les phases finales se tiendront à Bercy.

Evan Fournier faisait partie des athlètes qui se sont élevés contre cette programmation et il semblerait que sa voix ait eu suffisamment de portée.

Paris 2024 Organising Committee and FIBA today agreed to work together on identifying a new venue for the preliminary round of the men's and women's basketball competitions, which will no longer take place at the Arena Paris Sud. https://t.co/zu8g3fYqXe

— FIBA Media (@FIBA_media) March 24, 2022