JO : L’Italie gère l’Allemagne, les Tchèques dominent l’Iran sans briller

Retour sur les deux premiers matches de ces JO : République tchèque-Iran dans le groupe des Bleus et Italie-Allemagne dans le groupe B.

Le tournoi olympique de basket a débuté dans la nuit à Tokyo. Première en action et future adversaire de l'équipe de France, la République tchèque n'a pas montré le même visage séduisant qu'au TQO lors de sa logique victoire (84-78) contre l'Iran. En promenade pendant trois quart-temps (+16 à la fin du 3e), les coéquipiers de Tomas Satoransky ont complètement déjoué dans l'ultime période, remportée 32-17 par les Iraniens.

L'ancien joueur NBA Hamed Haddadi (15 points, 10 rebonds, 4 passes) et l'arrière Mohammad Jamshidijafarabadi (16 pts, 7 pds) se sont distingués, mais un peu tard pour priver les Tchèques d'un premier succès aux Jeux Olympiques. Satoransky a laissé le scoring à Blake Schilb (14 pts) et Patrik Auda (16 pts), mais l'arrière des Chicago Bulls s'est quand même montré actif avec (6 points, 8 passes, 8 rebonds et 5 interceptions).

République tchèque

# Players Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 Patrik Auda 22:37 16 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 - 8/10 80% 2 4 6 0 3 3 0 0 7 14 4 Tomas Vyoral Did not play - Coach decision 8 Tomas Satoransky 34:01 6 2/14 14.3% 2/9 22.2% 0/5 0% 2/2 100% 5 3 8 8 1 6 5 0 7 9 11 Blake Schilb 24:02 14 6/10 60% 4/5 80% 2/5 40% 0/0 - 1 3 4 5 0 1 0 1 2 19 12 Ondrej Balvín 19:02 9 4/6 66.7% 4/5 80% 0/1 0% 1/2 50% 5 3 8 0 2 2 0 1 2 13 13 Jakub Sirina 14:42 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0 2 2 3 1 0 0 0 9 8 15 Martin Peterka 13:40 5 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33.3% 0/0 - 0 3 3 2 2 0 2 0 1 9 17 Jaromir Bohacik 21:14 6 3/8 37.5% 3/3 100% 0/5 0% 0/0 - 0 0 0 5 3 0 1 0 1 7 19 Ondrej Sehnal 03:38 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 -1 2 23 Lukas Palyza 10:17 5 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 0/0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 -5 3 24 Jan Vesely 24:41 11 5/7 71.4% 5/7 71.4% 0/0 - 1/4 25% 1 6 7 3 1 3 2 0 2 15 25 David Jelinek 12:06 7 3/8 37.5% 2/3 66.7% 1/5 20% 0/0 - 0 0 0 2 3 0 2 0 5 6 Team/Coaches 1 2 3 0 0 Totals 200 84 33/74 44.6% 27/44 61.4% 6/30 20% 12/18 66.7% 16 27 43 29 17 15 12 2 6 105

Iran

# Players Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 3 Mohammadsina Vahedi 02:33 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 -3 5 Pujan Jalalpoor 09:04 3 1/3 33.3% 0/2 0% 1/1 100% 0/0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -6 0 7 Mohammad Hassanzadeh Did not play - Coach decision 8 Saeid Davarpanah Did not play - Coach decision 13 Mohammad Jamshidijafarabadi 28:36 16 7/11 63.6% 6/9 66.7% 1/2 50% 1/2 50% 0 1 1 7 1 7 1 0 -5 13 14 Mohammadsamad Nik Khahbahrami 32:05 8 3/11 27.3% 1/3 33.3% 2/8 25% 0/0 - 1 5 6 2 2 3 3 0 -1 8 15 Hamed Haddadi 28:48 15 5/9 55.6% 5/9 55.6% 0/0 - 5/8 62.5% 2 8 10 4 5 4 2 1 1 21 17 Navid Rezaeifar 18:35 4 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 0/0 - 1 2 3 2 1 1 0 0 14 6 20 Michael Rostampour 13:06 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/1 0% 1 1 2 0 2 0 0 0 -9 2 23 Aaron Geramipoor 11:12 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 1 2 3 0 3 2 0 0 -7 3 41 Arsalan Kazemi 19:53 5 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 - 1/3 33.3% 1 1 2 1 2 0 2 0 -7 7 88 Behnam Yakhchalidehkordi 36:08 23 9/16 56.2% 7/12 58.3% 2/4 50% 3/3 100% 0 3 3 4 2 2 1 0 -7 22 Team/Coaches 0 3 3 0 0 Totals 200 78 31/62 50% 25/43 58.1% 6/19 31.6% 10/17 58.8% 7 26 33 20 18 21 9 1 -6 79

L'Italie démarre bien

Dans le très ouvert groupe B, l'Italie est venue à bout de l'Allemagne (92-82) après avoir été menée pendant une bonne partie du match. La Squadra Azzurra avait encore 4 points de retard au départ du 4e quart-temps, mais le 24-10 passé grâce aux efforts de Nicolo Melli (13 points, 9 rebonds) et du trio Simone Fontecchio (20 pts à 5/5 à 3 pts) - Danilo Gallinari (18 pts) - Stefano Tonut (18 pts) ont annihilé ceux de la Mannschaft.

Maodo Lo, le meneur de l'Alba Berlin, a sorti un match magnifique avec 24 points, 4 passes et 4 rebonds à 6/9 à 3 points, en étant pendant longtemps un cauchemar pour l'Italie en sortie de banc. Le Nigéria et l'Australie s'affrontent dans le deuxième match du groupe à partir de 10h20.