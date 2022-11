Joakim Noah a été suspendu par ses coéquipiers et a commencé à se battre avec Ben Wallace

Le passage de Joakim Noah dans le podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three", est une pépite. L'ancien intérieur NBA est revenu sur son parcours et sur les différents pans de sa carrière. Le début, en particulier, a été compliqué pour l'international français. Quelques semaines seulement après le début de sa carrière, les Bulls étaient déjà en crise et lui était déjà suspendu... par ses propres coéquipiers.

Le récit est long, mais il permet de bien saisir l'atmosphère à Chicago à cette époque-là et le caractère de Joakim Noah alors qu'il n'était que rookie.

On a perdu quelque chose comme 8 matches de suite en début de saison. Je n'avais jamais autant perdu dans ma vie. Je me suis pris la tête avec Ron Adams, l'assistant qui s'occupait de moi en particulier et que j'adore. Si je me souviens bien, il m'a demandé d'aller me faire enculer, un truc comme ça. J'ai pété un plomb, je voulais me battre avec lui. On était à Philadelphie et ils m'ont demandé de prendre mes affaires et de me barrer pour retourner à Chicago. On avait joué que 10 matches et j'étais déjà renvoyé à la maison...

Même les coaches... Scott Skiles m'a dit pendant l'été que j'allais être titulaire. Moi ? Avec tous ces gars ? Ben Wallace ? Ben Gordon ? Kirk Hinrich ? C'était excitant et l'équipe était bonne. Après 5 minutes du premier entraînement, il m'a demandé de retourner mon maillot (pour passer remplaçant, NDLR). Il avait l'intention dès le début de se foutre de ma gueule et de me rendre plus humble.

"J'avais 20 ans, je venais de gagner deux titres NCAA. J'étais un peu arrogant et ça rendait les anciens fous. Donc ils voulaient absolument, même si je travaillais dur, que je comprenne que s'ils m'appelaient à 4 heures du matin pour aller leur chercher des donuts, je devais le faire parce qu'ils l'avaient dit. Je n'avais encore jamais eu cette sensation que les gens voulaient me bizuter.

Joakim Noah raconte le soutien de Dwyane Wade quand il était au plus bas

J'ai appelé le coach Adams pour lui dire que j'étais désolé et que j'avais merdé. Aujourd'hui encore, on s'entend très bien. On m'a suspendu un match. Après ma suspension, on s'est regroupé avant le match suivant pour se parler et là Ben Wallace a pris la parole : 'Nous, les joueurs, on trouve qu'un match de suspension pour ce que tu as fait, ce n'est pas assez. Donc tu ne joueras pas ce soir non plus'.

J'ai regardé les gars. Certains avaient l'air de ne pas être au courant. Là, Joe Smith a dit : 'Est-ce que Ben a bégayé ?' Putain... On a joué à Orlando le lendemain. On s'est fait défoncer de 50 points. J'ai allumé la télé et j'ai vu Joe Rogan parler de moi en disant que je n'étais plus à la fac, etc... Les gens s'en prenaient à moi directement. Les médias ont commencé à me contacter pour me demander ce qui se passait.

Après la défaite à Orlando, j'ai vu des gars en train de rire dans le vestiaire. Je suis allé voir Ben Wallace pour lui dire que c'était n'importe quoi que ce soit moi le mec suspendu alors que des gars étaient en train de se marrer après la défaite. Le ton est monté et on a dû nous séparer. Je crois qu'il m'a respecté pour avoir voulu me défendre. Personne n'osait aller lui dire quoi que ce soit.

En tout cas, ça m'a aidé à grandir, même si j'ai effectivement été suspendu par mes coéquipiers".