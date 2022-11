Joakim Noah raconte le soutien de Dwyane Wade quand il était au plus bas

Joakim Noah était l'invité de JJ Redick dans son podcast "The Old Man and the Three cette semaine. Il a évoqué ce qui a fait sa personnalité pendant des années en NBA, à savoir l'animosité qu'il pouvait avoir pour certains de ses adversaires et sa fougue.

"Jooks" a compris qu'il devait arrêter de garder des rancoeurs de longue durée lorsque sa carrière a commencé à battre de l'aile, à son arrivée à New York. C'est une rencontre, brève mais importante, avec Dwyane Wade, qui lui a fait réaliser ça.

"C'est mon putain de défaut et c'est ce sur quoi j'essaye encore de travailler et de grandir aujourd'hui. Une fois que tu n'es plus sur le terrain, tu dois laisser tomber.

Toutes ces merdes me sont arrivées avec les Knicks ma première année... Je me suis fait opérer du genou et de l'épaule, j'ai aussi été suspendu pour usage de substance... Je n'avais pas envie de jouer au basket. J'ai réussi à me reprendre et à retourner m'entraîner. Mais je n'étais que l'ombre de moi-même.

Je me trouvais à Pepperdine, du côté de Malibu. Dwyane Wade était de l'autre côté du terrain avec son coach. J'avais honte. Je pouvais à peine bouger. Entre nous et le Heat, il y avait vraiment de l'animosité quand j'étais à Chicago. Putain, on ne traînait pas avec eux et eux avec nous. J'avais quelque chose de personnel contre eux.

Je ne savais pas où me mettre et je me souviens qu'il était sur le côté et m'a dit : 'Bonne chance. Accroche-toi'. Je ne pense pas qu'il sache ce que ça signifiait pour moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses plus importantes que les rivalités. J'étais devenu un personnage et plus vraiment celui que je suis réellement".