Joakim Noah explique comment Kevin Garnett a fait de lui « un animal »

Joakim Noah a grandi en admirant Kevin Garnett. Son intensité, son goût de la défense, son esprit de compétiteur… autant de caractéristiques qui parlait au jeune homme originaire de New York. Sauf que son attrait pour le jeu de KG lui a fait oublier un bref instant qu’il devenait son adversaire une fois débarqué en NBA. Rookie, « Jooks » a fait l’erreur de confier à son idole qu’il avait son poster dans sa chambre étant ado. Ce dernier n’a montré aucune gratitude.

« Lâche ma bite », lui a-t-il rétorqué. « Va te faire foutre mec. » Du Garnett dans toute sa splendeur. De quoi refroidir Noah, même si ce dernier a fait une autre erreur du même type en essayant de sonder son aîné sur un move en particulier. En se faisant évidemment encore rembarrer. De l’eau a coulé sous les ponts depuis. Les deux All-Stars ont eu de nombreuses occasions de discuter depuis. Et ils se sont réunis à l’occasion du passage du Français dans le podcast « KG certified » présenté par Garnett.

Joakim Noah : “Ça va me manquer de jouer contre Kevin Garnett”

L’ancienne star des Celtics et des Timberwolves en a profité pour s’excuser publiquement auprès de Joakim Noah et pour lui témoigner son respect. On sent d’ailleurs qu’avoir l’estime de KG est importante aux yeux de l’ancien intérieur des Bulls.

« Ton instinct de compétiteur a vraiment façonné mon jeu. Ton trashtalk, ça a fait de moi un animal. Ça m’a rendu plus fort. Je me souviens quand tu criais ‘enfant de riche’ après m’avoir marqué sur la gueule. J’entendais tout le monde me dire ça et ça me poussait à jouer encore plus dur. J’avais toujours ce truc à prouver parce que mon père était un joueur de tennis pro. Ça a fait de moi qui je suis. »

L’échange entre les deux joueurs est intéressant et il promet un podcast qui vaut le coup d’être écouté.