Joe Harris, un problème parti pour s’éterniser chez les Nets ?

Les Brooklyn Nets ne sont pas épargnés par les blessures. On le sait notamment par rapport au Big Three composé de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Mais il ne faut pas oublier l'absence également de Joe Harris.

En soutien des trois supertars, l'arrière possède un rôle particulièrement important. Notamment grâce à son adresse à longue distance. Mais depuis mi-novembre, l'entraîneur des Nets Steve Nash ne peut pas compter sur lui.

Touché à la cheville, le joueur de 30 ans devait initialement rater entre 6 et 8 semaines de compétition. Sauf qu'il se trouve toujours à l'arrêt. Et si la situation n'évolue pas positivement dans les prochaines semaines, Harris pourrait même subir une seconde opération.

Une éventualité confirmée par ses agents auprès du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Pour les Nets, il s'agit d'un vrai problème. Pour écarter le jeu, Harris incarne un élément très précieux. Avec le danger qu'il incarne derrière l'arc, il représente le joueur parfait pour épauler Durant, Irving et Harden.

Bien évidemment, il reste encore du temps avant les Playoffs. Mais pour se remettre en route avant les échéances importantes, Joe Harris va vite devoir trancher sur la marche à suivre.

