Joe Ingles out pour la saison, son futur incertain au Jazz

Le Utah Jazz craignait le pire. La mauvaise nouvelle a été confirmée hier par Adrian Wojnarowski : Joe Ingles s'est déchiré les ligaments croisés du genou.

Joe Ingles, la crainte d’une blessure grave qui plombe la saison du Jazz

Le vétéran sera donc évidemment absent pour la suite de la saison. Il va devoir manquer plusieurs mois et il ne devrait pas non plus être opérationnel au moment de la reprise en octobre prochain. Il est fortement probable qu'il ne revienne pas à la compétition avant 2023. C'est un coup dur pour la franchise et, bien sûr, encore plus pour le joueur. Parce que l'Australien sera libre de tout contrat à l'issue de cette saison. Mais impossible de négocier un bon deal après avoir subi une telle blessure à son âge (34 ans).

Joe Ingles va sans doute rester sans club pendant un moment et peut-être essayer de faire son retour au Jazz en cours de saison prochaine. Il a été l'un des joueurs importants de Salt Lake City, franchise dont il défend les couleurs depuis 8 ans. Il tournait à un peu plus de 7 points et 3 passes tout en sortant du banc cette saison.

La situation est délicate au Jazz, privé de Donovan Mitchell et Rudy Gobert. La franchise reste sur 5 défaites de rang et elle perd du terrain à l'Ouest.