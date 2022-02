Comment ne pas aimer Joe Ingles après cette déclaration ?

Dans le podcast d'Adrian Wojnarowski, Joe Ingles avait évoqué son allure et son style improbables avec une phrase magique.

Certains membres de la rédaction ne sont pas toujours très objectifs lorsqu'il s'agit de Joe Ingles. Il vous suffit d'ouvrir le Mook REVERSE n°1 pour vous apercevoir que l'auteur de ces lignes y est même décrit comme "président du fan club non officiel de Joe Ingles".

L'arrière du Utah Jazz, gravement blessé au genou et dont on ne sait pas si on le reverra un jour en NBA, est un personnage particulier que vous connaîtrez un peu mieux si vous réécoutez son passage dans le podcast d'Adrian Wojnarowski en 2019.

L'Australien y a notamment délivré cette phrase assez magique et bien dans le ton de sa personnalité pour décrire sa confiance en lui malgré un "swag" pas très académique.

"Soyons honnêtes une minute. Je perds mes cheveux, je suis lent et je ne suis sans doute pas le plus musclé niveau abdos, tout ça... Mais ça ne m'empêchera pas de te battre en un contre un".

Cette saison, Joe Ingles tourne à 11.7 points et 4.8 passes de moyenne à 43.3%. Au-delà des stats, il est resté la caution fighting spirit et trashtalking du Jazz pendant toute son aventure à Salt Lake City. On espère le revoir dans la ligue une fois sa convalescence effectuée.