Joe Mazzulla sous-entend que l’un de ses joueurs est sous-coté parce qu’il est blanc

Les Boston Celtics ont très bien démarré leur saison, avec des recrues qui tournent bien et des role players déjà présents la saison dernière qui semblent avoir encore franchi un cap. C'est le cas de Sam Hauser, dont Joe Mazzulla avait déjà vanté les mérites lors de la pré-saison 2022-2023 et qui se retrouve impliqué et efficace dans la rotation. L'ailier qui fêtera bientôt ses 26 ans joue plus (19 minutes contre 16 la saison passée) et est logiquement plus productif (9.6 points, contre 6.4), tout en étant plus adroit à 3 points (47.5% contre 41%), l'une de ses spécialités.

Lundi, contre New York, Hauser a signé son quatrième match consécutif au-dessus des 10 points, avec un 4/6 à 3 points du plus bel effet. Interrogé au sujet de l'ancien joueur de Virginia, Joe Mazzulla ne s'est pas étendu sur les raisons qui expliquent, selon lui, pourquoi les observateurs parlent peu de Sam Hauser, et aussi pourquoi les adversaires ne le surveillent sans doute pas assez.

"Sam Hauser est un bien meilleur joueur que les gens ne le pensent. Je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi, sinon je vais avoir des problèmes", a déclaré Mazzulla devant la presse.

Pas besoin de faire un dessin. Le coach des Celtics considère que les gens voient en Hauser le prototype du shooteur blanc de 2 mètres, incapable de faire autre chose que d'artiller lorsqu'il est en position ouverte. Il faut reconnaître que depuis le début de la saison et même en remontant à la précédente, le natif du Wisconsin affiche une défense assez solide et ne capacité de déplacement très intéressante ce qui, combiné à cette réelle aptitude au shoot à longue distance, fait de lui un poste 3-4 très compétent en NBA.

Pour l'heure, Sam Hauser est une vraie bonne affaire pour Boston, puisqu'il évolue sur un contrat de 3 ans pour 5 millions de dollars, avec une team option pour la saison 2024-2025. A n'en pas douter, les Celtics s'arrangeront pour le prolonger et changer son standing salarial s'il continue dans cette voie et s'avère bien être un membre important du groupe avant et pendant les playoffs.