Joel Embiid sort le lance-roquettes pour répondre à Ben Simmons

Les rumeurs ne pouvaient pas s’enchaîner les unes après les autres sans que Joel Embiid réagisse. Ben Simmons refuse de revenir jouer aux Philadelphia Sixers – demandant donc son transfert – et sa situation est devenue une distraction pour l’équipe. Ses futurs ex-coéquipiers ne peuvent pas y échapper puisque les journalistes les sondent constamment sur le sujet. Et même ça commence à agacer le pivot All-Star, comme il le fait comprendre au moment de s’exprimer sur le cas de l’Australien.

« C’est décevant, et même quasiment un manque de respect pour tous ceux qui se battent pour leur vie », confie Embiid.

Sans lui rentrer dans le lard mais sans langue de bois non plus, le Camerounais casse en deux les raisons qui auraient avancés par Simmons pour réclamer son départ : à savoir son sentiment que le style de jeu des Sixers – tournés autour de Joel Embiid – ne met pas en avant ses qualités.

« Je trouve que notre équipe a toujours été construire autour de ses besoins, que ce soit en ajoutant des shooteurs ou un grand qui s’écarte. On a signé Al [Horford] pour ça. On a laissé filer Jimmy [Butler], et je pense toujours que c’était une erreur, juste pour s’assurer que Ben ait la balle entre les mains. Ce sont les décisions qu’ont pris les dirigeants. »

Joel Embiid est subtile et malin mais il frappe là où ça fait mal. En envoyant au passage une petite pique à l’ancien management qui n’avait pas prolongé un All-Star du calibre de Jimmy Butler. Les mots sont plus lourds de sens qu’ils n’y paraissent. Ça reste à charge, même s’il ne peut pas se déchaîner non plus. En tout cas, ça risque de pousser Ben Simmons un peu plus vers la sortie.

Ben Simmons en a vraiment plus rien à cirer des 76ers…