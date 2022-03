Joel Embiid ne comprend toujours pas le départ de Ben Simmons

Le feuilleton Ben Simmons a longtemps traîné aux Philadelphia Sixers. Mais finalement, l'Australien a été envoyé aux Brooklyn Nets afin de récupérer James Harden. Souvent interrogé sur ce dossier, Joel Embiid a rarement épargné son ex-partenaire.

Pour autant, l'intérieur des 76ers l'assure : il a tenté de le comprendre. Mais encore aujourd'hui, le Camerounais n'arrive pas à expliquer un tel fiasco. Pour le pivot, son duo avec Simmons pouvait mener Philadelphie à un titre de champion.

"Je n'ai tout simplement pas compris ce qui se passait, honnêtement. Je n'ai pas compris ce qui a conduit à toute cette situation. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Même quand on y regarde de plus près, je n'ai aucun problème avec lui.

Et comme je l'ai dit, nous n'avons évidemment pas gagné le titre ensemble, mais en saison régulière, nous avons dominé chaque saison. Des saisons à 50 victoires, j'ai toujours cru qu'on avait une chance de gagner ensemble. Et je le crois toujours.

Je crois qu'on avait une chance de gagner et par rapport à ce qu'on a pu accomplir, évidemment c'est la victoire finale qui compte le plus, je sens qu'on avait une chance et c'est ce que je ne comprends pas.

Je n'ai pas compris, honnêtement. Ce qui l'a poussé à vouloir partir. Je comprends son explication, mais beaucoup de choses n'ont pas de sens", a partagé Joel Embiid pour le podcast de Draymond Green.