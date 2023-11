Joel Embiid, son joli discours sur les changements aux 76ers

Tout va bien pour les Philadelphia Sixers. Avec la fin du feuilleton James Harden, cette équipe peut se concentrer pleinement sur le basket. Et les résultats sont bons : avec 6 victoires pour 1 défaite, la franchise occupe la tête de la Conférence Est. Avec un Joel Embiid rayonnant.

Avec le départ de Harden, il y existait des doutes sur la compétitivité des 76ers. Notamment pour satisfaire les attentes du Camerounais sur le long terme. Mais jusqu'à maintenant, l'entraîneur Nick Nurse a trouvé la bonne formule.

Et en interne, Embiid apprécie la mentalité du groupe.

"Je pense que c'est dû en grande partie à la culture que nous avons. Personne n'a d'ego dans cette équipe. Nous avons recruté de nouveaux joueurs, nous les avons intégrés, nous les avons fait progresser. Je pense que le fait que les gars veuillent jouer les uns avec les autres et qu'ils aiment être entourés les uns des autres aide beaucoup.

Les joueurs sont désintéressés, le ballon circule, que les tirs rentrent ou non. Les joueurs sont heureux et se préoccupent des bonnes choses, c'est-à-dire de la victoire. C'est la seule chose qui compte et c'est la seule chose qui devrait compter", a insisté Joel Embiid face à la presse.

Bien évidemment, une question peut se poser : est-ce une pique envers Harden ? Difficile à dire. Les deux hommes ont toujours eu une bonne relation. Et Joel Embiid a même récemment souligné son impact.

En tout cas, les 76ers ont trouvé le bon rythme.

Joel Embiid, les Sixers conscients de ses attentes…