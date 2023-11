Joel Embiid, les Sixers conscients de ses attentes…

Ces dernières semaines, Joel Embiid a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Notamment avec un intérêt des New York Knicks. Après le départ de James Harden, il faut dire que la situation du Camerounais aux Philadelphia Sixers reste à surveiller.

Bien évidemment, la franchise continue de construire autour de l'intérieur. Mais l'effectif est-il suffisamment armé pour jouer le titre NBA ? On peut en douter après les intersaisons réalisées par les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks à l'Est.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les 76ers sont conscients des attentes d'Embiid. Pour le conserver sur la durée, la direction de Philadelphie doit l'entourer avec un groupe capable de viser la victoire finale.

Et les dirigeants des Sixers se montrent lucides : à 29 ans, la patience du natif de Yaoundé pourrait rapidement atteindre sa limite. Il faut donc agir, et possiblement avant février avec la deadline des trades. Comme prévu, il devrait donc y avoir du mouvement à Philadelphie.

Pour le moment, les résultats sportifs sont intéressants sur ce début de saison régulière. Une situation qui pourrait permettre aux Sixers de prendre le temps avant de passer à l'offensive. Sous le regard attentif de Joel Embiid...

Joel Embiid ne met pas la pression aux 76ers, mais…