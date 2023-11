Joel Embiid ne met pas la pression aux 76ers, mais…

Les Philadelphia Sixers se trouvent certainement à un tournant. Après le départ de James Harden, les dirigeants des 76ers doivent maintenir une équipe compétitive autour de Joel Embiid. Dans le cas contraire, la franchise s'expose à une demande de trade de la part du Camerounais.

Sous contrat jusqu'en 2026 (player option en 2027), l'intérieur fait déjà l'objet de rumeurs, notamment avec les New York Knicks. Autant dire que les prochains mouvements de Philadelphia s'annoncent probablement déterminants.

Mais pour le moment, Embiid refuse de mettre la moindre pression à ce sujet.

"Les mouvements à venir ? Ce n'est pas mon travail. Mon seul travail est d'essayer de gagner. Je veux que ce soit clair. Je veux juste être dans la meilleure position possible pour gagner. De toute façon, je croirai toujours en moi. Peu importe avec qui je joue.

J'aime les gars que nous avons. Nous allons nous battre tous les soirs comme nous l'avons fait, et nous aurons toujours une chance de gagner. Mais comme vous le voyez dans la ligue, pour gagner, il faut donner beaucoup et il faut que tout le monde contribue. Et je crois en nos gars.

Mais la seule chose qui m'importe, c'est de gagner. C'est ma priorité. J'espère que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, car c'est tout ce que je veux. Si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, nous en reparlerons un autre jour. Mais ces gars veulent gagner et nous allons faire de notre mieux", a assuré Joel Embiid.

Un discours globalement rassurant pour les 76ers. Joel Embiid reste impliqué dans le projet et apprécie le groupe actuel autour de lui. Mais attention, tout de même, le natif de Yaoundé veut jouer pour gagner un titre. Et l'ambition ne doit pas changer...

