Joel Embiid, Doc Rivers n’a aucun regret sur ses choix

Pourquoi Joel Embiid se trouvait-il encore sur le terrain ? Cette question a beaucoup fait parler depuis l'annonce de la blessure du Camerounais. Alors que les Philadelphia Sixers menaient de 29 points à 4 minutes de la fin du Game 6 contre les Toronto Raptors, l'intérieur a donc reçu un coup au visage sur une pénétration de Pascal Siakam.

Verdict ? Une fracture orbitale et une commotion cérébrale pour la star, indisponible jusqu'à nouvel ordre. Ciblé par les critiques pour sa gestion d'Embiid, l'entraîneur des 76ers Doc Rivers a répondu à ses détracteurs. Et l'ancien coach des Boston Celtics reste droit dans ses bottes.

"Tout le monde se trouvait sur le parquet, et l'autre équipe avait aussi tous ses gars. Après le panier de Joel et sa célébration avec l'avion (la possession précédente), si vous regardez le match, je me suis retourné et j'ai dit : 'je demande un temps mort sur la prochaine possession'.

Je ne suis pas en colère du fait qu'il se trouvait sur le terrain. Vous pouvez en faire toute une histoire si vous voulez. Mais regardez toutes les équipes, tous les matches, et leurs gars sont en jeu jusqu'à environ quatre ou trois minutes. C'est comme ça", a justifié Doc Rivers face à la presse.