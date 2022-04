Joel Embiid glisse déjà un petit coup de pression à James Harden…

Oh, oh, oh. Les Philadelphia Sixers commencent à bien transpirer. Ils menaient 3-0 contre les Toronto Raptors. Les voilà maintenant à 3-2 avant un Game 6 qui s’annonce absolument bouillant dans l’Ontario. La menace d’un comeback absolument historique pèse petit à petit de plus en plus lourd sur les épaules de Doc Rivers et de ses ouailles. Ils sont normalement toujours en très bonne position pour se qualifier mais Joel Embiid et ses partenaires ont la réputation de craquer dans les moments les plus chauds.

Les Sixers en panique après avoir mené 3-0, Doc Rivers sera-t-il le chat noir ultime ?

L’adversité ne leur fait pas toujours du bien. Et à James Harden non plus. MVP, superstar, le barbu baisse son niveau de jeu chaque année en playoffs. C’est encore une fois le cas. Il est pour l’instant le troisième meilleur marqueur de son équipe avec « seulement » 18,4 points par match, 37% de réussite aux tirs et plus de 3 TO. Il se fait même de plus en plus discret. De quoi pousser Embiid à lui mettre un petit coup de pression en douceur.

« Je n’ai pas arrêté de le dire depuis qu’il est arrivé ici : il doit être agressif et jouer son jeu. Mais ce n’est pas mon boulot de lui dire. C’est probablement au coach de lui dire de prendre plus de tirs. Surtout s’ils [les Raptors] continuent de défendre comme ça sur moi », confie le pivot camerounais.

Joel Embiid ne balance pas encore son camarade sous les roues du bus mais il checke les horaires des prochains passages. Dans le fond, il n’a pas tort : James Harden doit se montrer plus agressif pour libérer son pivot All-Star de la pression défensive imposée par Toronto. En sera-t-il mentalement capable ? C’est tout le défi pour Philadelphia.