Doc Rivers est un excellent meneur d'hommes, ça n'a jamais fait aucun doute. En revanche, le head coach des Philadelphie Sixers a quelques tâches sur son CV et pourrait bien en ajouter une gigantesque dans quelques jours. C'est sans doute aller un peu vite en besogne, mais les deux derniers matches chaotiques de son équipe contre Toronto au 1er tour des playoffs NBA ont fait ressurgir quelques (pas si) vieux démons.

Après avoir remporté les trois premiers matches de la série avec une relative facilité, les Sixers ont perdu les deux suivants et ne mènent plus que 3-2, avec un game 6 à suivre à Toronto. Jamais une franchise NBA n'a perdu une série après avoir mené 3 à 0. On n'en est pas encore là, mais avec la blessure de Joel Embiid au pouce, les difficultés de James Harden à se faire violence et la bonne dynamique des Raptors, le fiasco ne paraît plus impossible.

CQFR : Brooklyn balayé, Dallas touche au but, Philly en train de choker

Et si on l'estime possible, c'est au moins autant parce que Toronto semble avoir trouvé la formule que parce que Doc Rivers a malheureusement un CV assez parlant en matière d'effondrement psychologique de ses équipes. Les vieux démons dont on parlait un peu plus haut, les voilà.

Depuis 1968, 13 équipes ont craqué et se sont inclinées dans une série après avoir mené 3 à 1. Doc Rivers est le seul coach de l'histoire à avoir été en poste lors de plus d'une de ces défaites cuisantes. Pire, Rivers a connu trois fois cette déconvenue depuis ses débuts sur les bancs NBA en 1999, ce qui oblige à réfuter la thèse de la coïncidence :

En 2003, avec Orlando, contre les Pistons

En 2015, avec Los Angeles, contre Houston

En 2020, toujours avec Los Angeles, face à Denver

Il y a seulement trois séries dans lesquelles une équipe menée 3 à 0 est parvenue à égaliser à 3-3 : les Knicks en Finales NBA 1951 contre les Rochester Royals, les Nuggets contre le Jazz en 1994 et les Blazers contre les Mavs en 2003. Aucune de ces trois équipes n'a au final validé ce comeback par une victoire. Si Toronto, sans superstar et avec un effectif diminué (Scottie Barnes et Fred VanVleet ont été blessés) devient la première équipe à réaliser cet exploit, les projecteurs vont très rapidement se braquer sur Doc Rivers et les Sixers.

Début de réponse dans la nuit de jeudi à vendredi, avec ce game 6 de tous les dangers à Toronto...