Joel Embiid, fraîchement élu MVP, de retour pour le Game 2

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Enfin nommé MVP, après avoir terminé deuxième lors des deux saisons précédentes, Joel Embiid doit se sentir soulagé. Il va pouvoir fêter son trophée sur le terrain à l'occasion du Game 2 entre les Philadelphia Sixers et les Boston Celtics. En effet, le pivot camerounais a annoncé à ses coéquipiers qu'il serait de retour après avoir manqué le premier match des demi-finales de Conférence Est.

After winning MVP last night, during a quick 76ers celebration, Joel Embiid turned to the team and said: “I’m back.”

Embiid is indeed on track to return tonight in Game 2 vs. Celtics barring setbacks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 3, 2023