Avec l'énorme agitation autour du feuilleton James Harden chez les Philadelphia Sixers, le cas Joel Embiid suscite également des discussions. Face à cette situation, le Camerounais peut-il réclamer son départ dans un avenir proche ?

Plusieurs équipes, comme les New York Knicks et le Miami Heat, surveillent, avec une grande attention, ce dossier. Et pour les Sixers, la menace la plus sérieuse au sujet de l'intérieur pourrait bel et bien venir de NY !

D'après les informations du journaliste Marc Stein, Embiid conserve un lien fort avec le président des Knicks Leon Rose et son associé William Wesley. En effet, les deux hommes, ex-agents, ont représenté la star de 29 ans par le passé.

Et ils étaient par exemple présents à son mariage cet été. Réputé pour son sérieux, Stein ne considère pas cet évènement comme "anodin". Dans l'immédiat, un départ de Joel Embiid des Sixers ne semble pas d'actualité.

Le pivot serait toujours en phase avec la vision de ses dirigeants. Et Philadelphie a la main sur ce dossier avec un contrat jusqu'en 2026 (player option en 2027). Mais dans l'hypothèse d'une demande de trade, les Knicks seront clairement à surveiller...

