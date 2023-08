Face à la demande de transfert de James Harden, Kevin McHale plaint Joel Embiid et Nick Nurse, le nouveau coach des Philadelphia Sixers.

Pour Kevin McHale, qui a coaché James Harden pendant trois saisons aux Rockets, ce qui se passe aux Sixers n’est pas vraiment une surprise. Pour autant, face à la demande de transfert du meneur, l’ancien champion NBA ne peut s’empêcher de se sentir mal pour Joel Embiid et Nick Nurse.

« La personne que je plains le plus est Joel Embiid », a confié McHale à Steve Bulpett de Heavy.com. « Ce gars sort d’une saison MVP, mais quand l’un des deux meilleurs joueurs dit : “Je pars. Le gars est un menteur.”, vous n’avez aucune chance de gagner. C’est déjà vraiment difficile de gagner quand vous êtes soudés en tant que groupe. »

Kevin McHale : « James Harden était gros et n’avait pas envie de jouer »

« Je me sens vraiment mal pour Nick Nurse aussi », a-t-il continué. « Vous avez un nouveau coach qui arrive. Nick se dit : “Oh, ça va être intéressant”. Cela perturbe tout le flux de l’équipe, et c’est totalement inutile. Vous pouvez faire beaucoup de choses en coulisses. Vous n’avez pas besoin de sortir et de balancer ça comme ça. James a allumé un feu de forêt avec ça. »

Le premier, MVP en titre, s’apprête à potentiellement perdre son lieutenant. Le second vient de rejoindre le banc de Philadelphie, avec l’espoir de coacher une équipe très compétitive. Les envies de départ de James Harden sont indéniablement un coup dur pour eux.

