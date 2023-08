Kevin McHale : “James Harden était gros et n’avait pas envie de jouer”

Ancien coach des Rockets, Kevin McHale offre sa perspective sur le cas James Harden et son conflit avec les Sixers.

Kevin McHale, qui a passé plusieurs années sur le banc des Rockets, ne s’étonne pas de la situation des Sixers. Lui qui a déjà travaillé avec James Harden — et Daryl Morey — pendant trois ans a également connu quelques difficultés avec le meneur, qui a demandé son transfert de Philadelphie. Dans une interview avec Steve Bulpett de Heavy.com, l’ancien Champion NBA et entraîneur a offert sa perspective sur le conflit entre le joueur et la franchise.

Pour McHale, Harden, transféré à Houston un an après son arrivée en tant que coach en chef, a évolué dans la mauvaise direction. Alors qu’il jouait un rôle plus modeste au Thunder, il serait devenu plus difficile à gérer avec son statut de star.

« Quand nous l’avons récupéré en provenance d’Oklahoma City, il était en fait assez facile à coacher. Il s’agissait de la troisième option, avec Russell Westbrook et Kevin Durant devant lui […] Mais quand il a commencé à mieux jouer, c’est devenu plus difficile. Il voulait le ballon entre ses mains. Il est simplement devenu plus unidimensionnel », raconte McHale, qui explique qu’Harden voulait alors prendre toutes les décisions. « [Jouer sans ballon] est devenu un problème pour James. »

Pourquoi le conflit entre James Harden et les Sixers est crucial pour la NBA

« James Harden était gros et n’avait pas envie de jouer »

Les choses ont pris une tournure plus sombre en 2015. Le meneur n’aurait pas apprécié d’être laissé sur le banc lors du Game 6, éliminatoire, face aux Clippers en demi-finales de conférence. Après la défaite des Rockets en Finales de Conférence face aux Warriors, futurs champions NBA, James Harden s’est présenté au camp d’entraînement hors de forme.

« L’année suivante, lorsqu’il est venu au camp, il était gros et n’avait pas envie de jouer. Et j’ai été licencié (11) matchs dans la saison », explique Kevin McHale. « Il avait un plan […] C’était dur. »

Joel Embiid, « heureux aux 76ers » malgré le feuilleton Harden ?

La lecture de Kevin McHale, le GM

Au-delà de sa grande carrière de joueur et de la dizaine d’années qu’il a passé en tant que coach, McHale a également été le General Manager des Wolves. Avec une telle expérience — « des millions de réunions en tant qu’entraîneur et GM », précise-t-il —, il s’estime capable de comprendre ce qui s’est passé à Philadelphie. Et, pour lui, James Harden ne s’en prend pas aux bonnes personnes lorsqu’il attaque Daryl Morey.

« James voulait une grosse extension à Philly et Philly ne voulait pas lui donner. Ce n’est pas une décision de Daryl (Morey). Il en fait partie, bien sûr, mais c’est une décision du propriétaire », analyse l’ancien dirigeant. « Donc [Harden] était vraiment en colère, disant que Daryl lui avait menti. Mais peut-être (les propriétaires) ont-ils vu le Game 7 contre les Celtics (9 points à 3/11 aux tirs, dans une défaite de 24 points, ndlr) et ont dit : “Je ne suis pas intéressé par cela”.

« Je pense que Daryl aurait probablement essayé de le prolonger et de contenter tout le monde », ajoute-t-il. « En ce qui concerne son transfert, vous savez, Daryl peut être têtu. Ça va être intéressant. »

Podcast : Le calendrier NBA, Wembanyama boost les Spurs, les Bleus invaincus en préparation