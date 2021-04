Sans une blessure qui l’a tenu éloigné des parquets quelques matches, Joel Embiid serait peut-être encore le favori numéro un pour être nommé MVP de la saison. Et encore, il fait toujours figure de candidat avec ses 29,9 points et 11,2 rebonds de moyenne. Le pivot All-Star est plus dominant que jamais. Mais lui-même sent qu’il peut faire mieux.

« Je veux atteindre les 90% de réussite aux lancers-francs un jour dans ma carrière. Je veux tous les rentrer parce que je me retrouve tellement souvent sur la ligne. C’est ça qui me rendrait inarrêtable. Quand vous pouvez avoir la balle à votre spot et soit marquer, soit être envoyé aux lancers. Genre vous ne pouvez pas stopper le gars mais vous ne pouvez pas faire faute sur lui non plus », confie le Camerounais.

Avec 85% de réussite, Joel Embiid est déjà plus que performant quand il s’agit de punir les défenseurs qui ont fait faute sur lui. Mais ses propos viennent dans un contexte où il venait de manquer quatre lancers. Le géant peut se rassurer : rare sont les adversaires capables de le tenir en tête-à-tête. Maintenant, ça ne fait pas tout. Il faut aussi le mental d’un champion pour aller au bout. Et c’est ça, la prochaine étape à franchir pour lui.

