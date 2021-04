Absent sur les 10 derniers matches, Joel Embiid a réalisé son grand retour sur les parquets la nuit dernière. Une victoire face aux Minnesota Timberwolves (122-113) et des retrouvailles tendues avec Karl-Anthony Towns. Mais pour l'intérieur des Philadelphia Sixers, il s'agit surtout d'un immense soulagement.

Car au moment de sa blessure au genou, le Camerounais a immédiatement pensé au pire. Souvent plombé par les problèmes physiques depuis le début de sa carrière, Embiid a imaginé une fin de saison prématurée.

"Quand je me suis blessé, je me trouvais allongé sur le sol à Washington. Honnêtement, je pensais que c'était fini. Je pensais que ma saison venait de se terminer. La douleur, la façon dont je ressentais les choses, je pensais vraiment que c'était bien pire que les résultats qu'on a eu ensuite.

Je pleurais et je me donc demandais à moi-même : 'pourquoi moi ? pourquoi toujours moi ? Quand tout va bien pour mon équipe et moi, il faut toujours un truc'", a ainsi confié Joel Embiid pour ESPN.