Joel Embiid, la mission prioritaire de se remettre en rythme

Absent pendant deux mois, Joel Embiid a beaucoup manqué aux Philadelphia Sixers. Comme un symbole, son équipe n'a plus perdu depuis son retour. Avec trois victoires, dont la dernière face aux Memphis Grizzlies (116-96) la nuit dernière.

Sur cette rencontre, le Camerounais a connu une montée en puissance : 30 points et 12 rebonds en 22 minutes ! Cependant, l'intérieur des 76ers a également eu du déchet avec 8 ballons perdus. Et sans surprise, il a surtout retenu ce point noir.

Avant la fin de la saison régulière, Embiid veut ainsi retrouver son rythme, plutôt que de se focaliser sur le classement.

"Je suis toujours vraiment brouillon. Je n'ai plus l'habitude au rythme comme avant ma blessure. Et je dois absolument m'habituer à nouveau à ce tempo. L'objectif d'éviter le Play-in ? On s'en moque.

Nous voulons juste jouer un bon basket, gagner et avoir le bon rythme. Retrouver les gars en bonne santé. Et peu importe notre classement, nous sommes ok avec ça", a ainsi assuré Joel Embiid devant les médias.

Actuellement à la 8ème place, Philadelphie se trouve à 1 seule victoire des Indiana Pacers, au 6ème rang. Tout reste donc possible. En tout cas, avec Joel Embiid, les Sixers, même en passant par le Play-in, peuvent poser des problèmes aux meilleures équipes de l'Est.

Joel Embiid, une blessure qui a provoqué une dépression