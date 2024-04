Les résultats de la nuit, celle de Joel Embiid

Cavaliers @ Lakers : 97-116

Pistons @ Nets : 103-113

Sixers @ Grizzlies : 116-96

Hawks @ Nuggets : 110-142

- Et si les Philadelphia Sixers s'évitaient de passer par la case Play-in ? Alors qu'une qualification directe pour les Playoffs semblait peu probable ces dernières semaines, le retour de Joel Embiid a tout changé pour cette équipe ! Cette nuit, les 76ers ont ainsi dominé les Memphis Grizzlies (116-96). Pour une 4ème victoire consécutive.

Parfois rouillé depuis son come-back, le Camerounais connaît une belle montée en puissance : 30 points (à 9/13 aux tirs) et 12 rebonds en 23 minutes. Malgré quelques imprécisions (8 ballons perdus), l'intérieur représente un leader inestimable pour cette formation. A ses côtés, Kelly Oubre Jr (17 points) a été performant. Alors que le Français Nicolas Batum a eu son impact (9 points).

En face, les Grizzlies ont été rapidement débordés... avec un gros turnover au sein de l'effectif. Scotty Pippen Jr (24 points) et GG Jackson (17 points) en ont profité pour se montrer. En tout cas, Philadelphie, 8ème, a seulement 1 victoire de retard sur les Indiana Pacers, actuellement au 6ème rang.

- Les Los Angeles Lakers ne s'arrêtent plus ! En dominant les Cleveland Cavaliers (116-97), les Angelenos ont signé une 4ème victoire consécutive, la 9ème sur les 10 dernières rencontres. Un succès signé D'Angelo Russell (28 points), LeBron James (24 points, 12 passes décisives) et Anthony Davis (22 points, 13 rebonds).

En sortie de banc, Taurean Prince (18 points) a également été impactant. En contrôle des débats pendant tout le match, les Californiens, malgré les retours des Cavs, ont su répondre pour maintenir l'écart.

Pourtant, Darius Garland (26 points) s'est parfois démultiplié pour ramener son équipe. Notamment avant la mi-temps. Mais les Lakers ont toujours eu la réponse. Avec notamment l'aide (involontaire) d'un Donovan Mitchell très maladroit (10 points à 4/13 aux tirs). Au classement, Los Angeles se trouve désormais à la 8ème place à l'Ouest ! A seulement 0,5 victoire des New Orleans Pelicans, 7èmes...

