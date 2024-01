Entre santé et MVP, Joel Embiid a fait son choix

Joel Embiid compte bien s’économiser quand il se doit, quitte à rater plusieurs matches et ne plus être éligible pour le MVP.

17 matches de suite à 30 points ou plus. 16 d’affilée avec au moins 10 rebonds en prime. Joel Embiid est une machine. Mais une machine qui tend à s’enrayer. Sa série est impressionnante mais le pivot camerounais a pu se reposer entre temps, la faute à des pépins de santé passagers et habituels pour lui.

Il est par exemple revenu à la compétition lundi soir après avoir manqué les 3 dernières rencontres des Philadelphia Sixers. Il n’a pas fait de détails pour son retour : 41 points et 10 rebonds en 31 minutes. Tout en menant son équipe à la victoire. Simple, efficace, dominateur.

Embiid s’affirme comme le meilleur joueur de la ligue dès qu’il est sur le terrain. Mais il est trop souvent absent pour être pleinement considéré comme tel. Du moins en se référant à la course au MVP. Il devrait être largement favori à sa propre succession. Sauf qu’il a déjà raté 10 matches. Encore 8 de plus et il ne sera même plus éligible à une récompense. De toute façon, son choix a l’air d’être fait. Il annonce presque la couleur en faisant comprendre qu’il pourrait en rater d’autres.

« J’en ai déjà gagné un. Si j’ai une chance d’en prendre un deuxième, tant mieux. Je ne vais pas me forcer pour l’avoir. Mon jeu parlera toujours pour moi. On gagne. C’est ça le plus important. Si je ne peux pas atteindre le nombre de matches requis, ce n’est pas grave », confie l’intéressé.

La santé passera avant tout pour Joel Embiid. Le but étant évidemment d’être à 100% au moment des playoffs. On verra s’il est aligné ce soir pour le match contre les Denver Nuggets de Nikola Jokic.

Déjà 8 matches manqués pour Joel Embiid, le MVP s’éloigne