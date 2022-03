Joel Embiid se défend d’avoir allumé Ben Simmons

Joel Embiid ne parvient pas à comprendre le départ de Ben Simmons des Philadelphia Sixers. Mais pourtant, le Camerounais a probablement joué un rôle dans ce dossier. Outre ses discours secs pendant ce feuilleton, l'intérieur avait critiqué l'Australien après l'échec l'an dernier en Playoffs contre les Atlanta Hawks.

A l'époque, la superstar des 76ers avait désigné le panier ouvert refusé par son ex-coéquipier comme le tournant de la partie. Mais de son côté, le joueur de 28 ans refuse d'entendre qu'il a allumé le joueur des Brooklyn Nets avec cette sortie.

"Je ne pense pas avoir dit un truc contre Ben. Mais quand tu parles, les médias, tu le sais toi-même, cherchent toujours à trouver le petit truc. Pour se faire bien voir ou provoquer une polémique.

Si on regarde l’ensemble de cette conférence de presse, ils m’ont posé une question. Que s'est-il passé ? Comment expliquer cette défaite ? Et puis j'ai littéralement mentionné un tas d'événements qui se sont produits.

J'ai évoqué le moment où le match a tourné et j'ai été honnête. Je dis ce que je pense. Je ne vais pas me retenir juste parce que je dois faire en sorte que les gens se sentent mieux. Et je n’ai pas eu l’impression de blesser quelqu’un", a assuré Joel Embiid pour le podcast de Draymond Green.