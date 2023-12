Joel Embiid va manquer le choc contre Miami

Touché à la cheville, Joel Embiid sera absent pour le match de Noël entre les Philadelphia Sixers et le Miami Heat.

Peut-être qu’il a trop forcé sur les huîtres et les petits fours. Peut-être qu’il voulait s’éclater sans contrainte dans l’un des nombreux clubs de Miami la veille de Noël. Ou alors peut-être qu’il est effectivement tout simplement blessé à la cheville, comme le rapporte ESPN. Peu importe, le résultat est le même : Joel Embiid a déclaré forfait pour le match de ce soir.

Les Philadelphia Sixers affrontent le Miami Heat en Floride, la dernière des cinq affiches prévues par la NBA pour célébrer le 25 décembre. Un choc entre deux outsiders au sein de la Conférence Est.

Mais le pivot camerounais, MVP en titre et favori à sa propre succession pour l’instant, ne se frottera donc pas à Bam Adebayo, Jimmy Butler et consorts. Il s’est fait mal à la cheville lors du dernier match contre les Toronto Raptors. La durée exacte de son indisponibilité n’est pas connue, mais il est probable qu’il revienne rapidement sur les parquets.

Joel Embiid reste sur 13 matches de suite à 30 points ou plus et il a réalisé un début de saison absolument canon avec plus de 35 points de moyenne.

